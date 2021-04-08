МОЗ пообіцяв з 10 квітня почати щеплення вакциною CoronaVac

Щеплення китайською вакциною проти коронавірусу CoronaVac розпочнуть робити після 10 квітня, коли вакцина завершить лабораторний контроль.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов:

"У лабораторного контролю є певні терміни, і 10 квітня він закінчиться. Відразу ця вакцина почне використовуватися для проведення щеплень. Я навіть теоретично не передбачаю, що такого не буде".

За його словами, проблеми з вакциною немає, проте, відповідно до нормативних документів, препарат має пройти лабораторний контроль.

Нагадаємо, перша партія (200 тисяч доз) вакцини CoronaVac прибула в Україну 25 березня.

Наразі ж в Україні роблять щеплення вакциною CoviShield: 334 576 людей вже отримали перше з двох щеплень та двоє завершили вакцинацію (отримали другу дозу).