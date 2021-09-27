МОЗ вимагатиме відсторонення головлікарів за підробку COVID-сертифікатів

Міністерство охорони здоров'я ініціюватиме відсторонення керівників закладів охорони здоров'я, де підробляли свідоцтва про проведення вакцинації.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Наразі на низку лікарів відкрито кримінальні провадження за фактом підробки документів, що посвідчують проведення вакцинації. Ми офіційно направимо подання до власників закладів охорони здоров'я, де працюють ці лікарі, - об'єднаних територіальних громад - із проханням відсторонити від роботи керівників цих закладів на час проведення слідства. Переконані, що керівники мають нести персональну відповідальність за те, що відбувається в їх лікарнях", - зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді, зазначають у МОЗ.

У разі повторного порушення міністерство ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я та розривання контракту між закладом та Національною службою здоров'я. Відтак територіальна громада фінансуватиме заклад охорони здоров'я самостійно.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що через підробку документів про COVID-вакцинацію в Україні відкрили близько 80 кримінальних справ. Уже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій.

Віра Касіян, редакторка стрічки новин