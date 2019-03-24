МОЗ запустить до кінця року електронні лікарняні

У відомстві вирішили боротися з лікарняною мафією.

В Україні до кінця року почнуть видавати електронні лікарняні в системі eHealth. Про це розповіла виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю Радіо Свобода.

За її словами, електронна видача лікарняних дозволить уникнути корупційної складової.

"До кінця цього року будуть електронні лікарняні. Там є дуже великі корупційні схеми, які відбуваються з лікарняними. І у нас вже є пілотна програма по електронній медичній карті. Де пацієнт йде до лікаря, і замість того, щоб написати в медичну історію на папері, все буде зараз в системі eHealth", - зазначила Супрун.

Вона розповіла, що лікарняні будуть видавати сімейні лікарі під свій підпис. У разі перевірки автентичності виданого лікарняного буде відповідати лікар, який його видав, а не пацієнт.

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Раніше повідомлялося, що розмір лікарняних збільшився майже на 32%.

Як свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи", серед українців, які протягом останнього року особисто стикалися з ситуаціями дачі хабарів, більшість (51%) робили це в медичних установах.

За матеріалами: Радио Свобода /