МОЗ збирається розірвати контракт на поставку COVID-вакцин з Індії

Міністерство охорони здоров'я має намір розірвати контракт з компанією Serum Institute of India на постачання вакцин від коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами в суботу.

"Питання в тому, що Serum Institute of India не виконав повністю жодних своїх контрактних зобов'язань...Ухвалюється політичне рішення, і я буду розривати контракт з Serum Institute of India", - розповів Ляшко, додавши, що йдеться як про вакцини Covishield, так і Novavax.

За його словами, Novavax не зареєстрований у жодній країні, він не визнаний ВООЗ.

"Тому поки що на Novavax не можна видати сертифікат про вакцинацію. Навіть, якщо його привезуть, то дуже мало людей захоче ним вакцинуватися", - додав він.