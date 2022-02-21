Можливе визнання Росією так званих "Л/ДНР" для України "мало що змінить" - експерт

Професор Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" Олексій Гарань вважає, що можливе визнання Росією так званих "ЛДНР" для України "мало що змінить".

Таку думку він висловив у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо можливості визнання Росією так званих "Л/ДНР", і які це матиме наслідки для України та Мінських домовленостей.

"Для Мінських домовленостей це означає кінець. Це однозначно. Путін на це може піти, тому що... він це представить як велику перемогу для своєї внутрішньої аудиторії. Йому потрібно щось показати. От він покаже, що він сильний, і він визнає ці маріонеткові республіки", - зазначив експерт.

Водночас, на його думку, для України це особливо нічого не змінить.

"Що це змінить для України? Я вважаю, що, в принципі, мало що змінить. Якщо це відбудеться, то реально це мало що змінить. Тому що росіяни і так там. Атакувати Україну вони можуть і без визнання, і з визнанням - це не від цього залежить. Натомість росіяни поховають Мінські домовленості своїми ж руками. І насправді це буде вигідно Україні, що вони їх поховають: маски будуть скинуті", - сказав Гарань.

Водночас вважає він, далі Росія може "шантажувати і нас, і Захід тим, що вони підуть вперед в Донбасі, з метою захопити весь Донбас".

"Але це, в принципі, могло бути і без цього визнання", - зауважує експерт.

Так, він підсумував: "За великим рахунком, я вважаю, що для України мало що зміниться, і навпаки, це дасть певні плюси. Тому що Росія своїми ж руками поховає Мінські домовленості".

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Раніше сьогодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін звертався до Президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Сайт Кремля повідомив, що президент РФ Володимир Путін під час телефонних розмов з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем повідомив про намір підписати указ про визнання "ДНР" і "ЛНР".