Можливо роботу Ради перед канікулами продовжать на тиждень - Арахамія

Голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія не відкидає, що роботу парламенту в межах п'ятої сесії продовжать на тиждень для ухвалення в цілому проєкту закону про олігархів.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами 1 липня після засідання Ради, передає кореспондент видання "ГОРДОН".

"Якщо буде потреба, якщо буде дуже багато поправок, то будемо застосовувати спеціальну процедуру [розгляду законопроєктів у другому читанні], яку ми застосовували щодо банківського закону. Мені здається, це буде чесно і справедливо. Тому що якщо люди хочуть просто заблокувати проходження закону, у них немає на це голосів і вони використовують бюрократичні кошти, ми теж будемо бюрократичні механізми удосконалювати й у такий спосіб просувати далі цей закон", - сказав Арахамія.

Він припустив можливість внесення юридичних поправок, але підкреслив, що "концептуально змінювати" в тексті законопроєкту нічого не будуть.

"Щоб ухвалити цього сезону [законопроєкт про олігархів], у нас є два варіанти: перший - це продовжити ще на один тиждень пленарну роботу, а другий - відкласти це на вересень. Будемо консультуватися й ухвалювати рішення. Я не бачу жодної потреби якомога швидше це робити. Можна це робити у звичайному темпі", - додав нардеп.

Арахамія раніше прогнозував, що будуть "тисячі поправок" до цього законопроєкту.

"До мене підходили представники опозиції, кажуть: "Тримайтеся, побачите, що таке тисячі правок". Будемо дивитися. Буде достатній період, щоб їх подати. І побачимо, наскільки вони суттєві. Якщо це поправковий спам, то його можна побачити. Закон на 13 сторінок - це невеликий закон. І якщо там будуть десятки тисяч поправок, то зрозуміло, що це просто спам", - сказав він сьогодні.

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15 квітня 2021 року на засіданні РНБО президент України Володимир Зеленський анонсував розроблення "фундаментального законопроєкту про статус олігарха в нашій країні". За його словами, законодавчу ініціативу спрямовано, зокрема, на те, щоб олігархи не могли впливати "на вибір країни, на економіку, на закони, на Верховну Раду".

14 травня секретар РНБО Олексій Данілов говорив, що на його думку, під дію розроблюваного закону про олігархів підпадає 13 осіб, можливо, більше. Їхні прізвища Данілов назвати відмовився.

Законопроєкт "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" внесли на розгляд Верховної Ради 2 червня.

Згідно з проєктом, олігарх відповідає щонайменше трьом із таких ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації (зокрема, інтернет-ЗМІ); є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб'єкта господарювання, є суб'єктом природних монополій або посідає монопольне (домінантне) становище на загальнодержавному товарному ринку і протягом одного року поспіль підтримує або посилює це становище; вартість активів перевищує мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня відповідного року.

У разі занесення бізнесмена до реєстру олігархів йому заборонять брати участь у купівлі об'єктів великої приватизації, фінансувати політичні партії. Крім того, чиновники мають повідомляти про контакти з олігархами, а самі бізнесмени - подавати декларацію в Національне агентство з питань запобігання корупції.

Рада ухвалила цей проєкт закону сьогодні на позачерговому засіданні 1 липня. За проголосувало 275 нардепів за мінімально необхідних 226 голосів.

Партія "Слуга народу" анонсувала не менше ніж сім додаткових законопроєктів про регулювання діяльності олігархів в Україні, серед них - про антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії.

Зеленський 4 червня у відеозверненні заявляв, що якщо в парламенті саботуватимуть законопроєкт про олігархів, то питання винесуть на всеукраїнський референдум.