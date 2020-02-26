Мустафа Джемилев: Оккупация Крыма - это вызов всему цивилизованному миру, и рано или поздно полуостров будет освобожден

Нет сомнения в том, что Крым рано или поздно будет освобожден от российской оккупации

Об этом сказал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Мустафа Джемилев на форуме "Время Крыма", посвященном шестой годовщине оккупации Крыма. Он также напомнил, что Указ о введении 26 февраля Дня сопротивления российской оккупации Крыма, был предложен более 150 депутатами.

"Это имеет большое значение как для всей Украины, так и жителей Крыма. Сопротивление российской оккупации в Крыму продолжается. День 26 февраля 2014 г. был пиком столкновения между верными своей Родине гражданами Украины и сепаратистами и провокаторами с целью заставить депутатов Верховной Рады принять обращение к Путину с просьбой присоединить Крым к РФ. В тот день им это не удалось, провокаторы и предатели были отброшены, но в ночь на 27 февраля ВР Крыма и Совет министров Крыма были заняты вооруженными террористами без опознавательных знаков, а точнее отрядом военной разведки РФ ГРУ, которые потом заставили депутатов проголосовать за решение, продиктованное из Кремля. Надлежащей реакции со стороны руководства Украины по нейтрализации вооруженных бандитов, к сожалению, тогда не было, а потом для подкрепления расположенного в Севастополе двадцатитысячного корпуса российской Черноморской базы и полной оккупации полуострова начали двигаться военные вертолеты, самолеты, бронетранспортеры, танки, а также колонны автомобилей с воинами российских регулярных частей для полной оккупации Крыма", - сказал Джемилев.

Он обратился к жителям Крыма: "Уже шесть лет наша земля находится под оккупацией. Вторжение России в Крым, а через месяц в восточные регионы принесло горе и страдания многим людям. В Крыму десятки похищенных и тех, к кому были применены пытки, убитых, сотни арестов со следующими большими сроками, постоянные обыски. Не меньше сотни тысяч жителей Крыма были вынуждены покинуть свои дома и переехать на материковую часть Украины, так как на оккупированной территории ликвидированы демократические свободы и на полуострове установлен режим, который был в худшие годы советского коммунистического режима. Гибридная война, которая длится уже 6 лет, унесла жизни около 14 тыс. наших граждан, десятки тысяч раненых и оставшихся инвалидами. Миллионы беженцев. Не меньшее убитых и со стороны агрессора, нанесены большие материальные убытки как Украине, так и России как результат введенных против агрессора санкций "

Джемилев отметил, что Крымский полуостров, который всегда славился своими природными ресурсами и рекреационными центрами, превращен в крупную военную базу, которая представляет угрозу всему Черноморскому бассейну.

Депутат убежден, что для жителей Крыма в условиях оккупации, а соответственно, и изоляции от цивилизованного мира, нет и не может быть светлых перспектив. Сама страна-оккупант будет превращаться в большую Северную Корею и станет символом тоталитаризма, жесткости и мракобесия.

По словам Джемилева, выход из ситуации может быть только один - все стороны должны строго соблюдать принцип международного права, выполнять решения и резолюции, постановления общепризнанных международных организаций, в том числе ГА ООН, ПА Совета Европы, Международного суда ООН, ОБСЕ.

"Это означает, что оккупационные войска должны быть немедленно выведены с нашей территории, возмещен нанесенный в результате агрессии ущерб, виновные в агрессии должны быть наказаны. Нет сомнения в том, что Крым рано или поздно будет освобожден от оккупации, другого не может быть. Нарушение международного права, международный разбой и захват чужих территорий в 21 веке - это вызов всему миру, и цивилизованный мир не может с этим долго мириться. Насколько быстро это произойдет - зависит от многих факторов, в том числе в определенной степени и от самих жителей Крыма. Я призываю всех сменить страх презрения к оккупантам и действовать по принципам мирного, ненасильственного сопротивления оккупации. Я уверен, что в Крыму достаточно патриотов, которые думают не о своей шкуре, а о будущем своих детей, будущем своего полуострова ", - сказал Джемилев.

