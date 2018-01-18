Мустафа Найем: Краткое резюме по Закону о реинтеграции Донбасса

С практической точки зрения, документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского населения. Однако закон может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий

Законопроект "о деоккупации" приняли: 280 - "За". Российская Федерация официально, на уровне закона признана страной-агрессором, а отдельные районы Донецкой и Луганской областей - временно оккупированными. С практической точки зрения, документ будет иметь минимальное влияние на реальную жизнь гражданского населения, несколько изменит модальность ведения военных действия. Между тем, исторически документ может стать важным аргументом в международных судах для возмещения ущерба, нанесенного Российской Федерацией за три года оккупации украинских территорий.

Краткое резюме по документу:

Кто определяет границы оккупации

Границы и перечень временно оккупированных населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях будут определяться президентом Украины по представлению Министерства обороны и на основе предложений Генштаба ВСУ. Эта норма частично противоречит положениям Конституции, в которой не предусмотрены такие полномочия президента.

С какого момента будет отсчет начала оккупации

Это один из самых спорных моментов документа. В законопроекте не указана точная дата оккупации отдельных территорий Донецкой и Луганской областях. В документе есть только отсылочная норма к закону о Крыме.

Кто несет ответственность за ущерб во время оккупации

Законопроект достаточно однозначно возлагает всю ответственность за моральный и материальный ущерб, причиненный Украине, на Российскую Федерацию. Плохая же новость в том, что в законопроекте не указаны ни период, ни условия причинения такого ущерба, ни территория, на которой это произошло.

При этом лица, принимающие участие в вооруженной агрессии Российской Федерации или вовлеченные в работу оккупационных администраций, несут уголовную ответственность за деяния, нарушающие законодательство Украины и нормы международного гуманитарного права. Мне удалось внести ряд поправок, которые в дальнейшем помогут Украине отстаивать свои интересы в международных судах и избежать обвинений в нарушении позитивных обязательств по отношению к гражданам Украины на оккупированных территориях.

Про порядок пересечения линии разграничения

Порядок перемещения лиц и товаров на/с оккупированные территории устанавливает Кабинет министров. Но эти нормы могут быть полностью проигнорированы командующим объединенных сил. К сожалению, многие поправки, в том числе мои, предлагавшие определить хотя бы общие рамки перемещения лиц и товаров, были отклонены.

Кто будет главным в зоне АТО

Управление всеми силами и средствами всех военных формирований, в том числе ВСУ, МВД, Нацполиции и т. д. против агрессии Российской Федерации непосредственно в Донецкой и Луганской областях будет осуществлять командующий объединенных сил через Объединенный оперативный штаб ВСУ. Командующий объединенных сил и его полномочия будут определяться президентом Украины. И чисто теоретически это противоречит ст. 106 Конституции, согласно которой полномочия президента Украины могут определяться только Конституцией Украины.

Что сложно назвать позитивным

Два момента:

1. Беспрецедентные и неявно прописанные полномочия для "всех лиц, которые привлечены к осуществлению мероприятий по "обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях". В частности они получают право применять оружие и специальные средства, задерживать и заниматься доставкой задержанных в органы Нацполиции, проверять документы у граждан и должностных лиц, а в случае отсутствия документов - задерживать их для установления личности; осуществлять личный досмотр, осмотр вещей, транспортных средств; право временно запрещать или ограничивать движение транспортных средств и пешеходов на улицах и дорогах; право входить в жилые и иные помещения и использовать транспортные средства лиц и т. п.

Такие полномочия понятны в случае войны и для конкретного круга лиц. Но в данном случае, повторюсь, эти полномочия вступают в силу при очень неточно расписанных условиях и для очень широкого круга лиц.

2. В документе прямо указано, что принятием этого закона Верховная Рада формально-юридически одобряет решение президента Украины об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Фактически это означает, что законопроект наделяет президента правом единолично, без последующего парламентского контроля решать вопрос о применении Вооруженных сил Украины и других военных формирований, что прямо противоречит п. 33 ст. 85 Конституции Украины.

Мустафа Найем