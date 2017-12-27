Мустафа Найем назвал три важные проблемы нового законопроекта о Антикорсуде

Закон прописан таким образом, что теоретически дела относительно топ- чиновников, для которых и был задуман Антикорсуд, могут рассматриваться не только этим судом.

Об этом написал на своей странице в ФБ народный депутат Мусатфа aм, информирует еizvestia.com.

Появился текст законопроекта об Антикоррупционном суде. Без радикализма и истерик: в законе три важные проблемы - роль международников в отборе судей, сроки начала работы суда и подсудность дел.

Из позитивного - хорошо, что смогли за год подготовить. Еще один позитив - в разработке документа принимали участие европейские эксперты совместно с Георгием Вашадзе. На этом все. Потому что судя по тексту, разработчики оказались такими же хорошими теоретиками, плохо представляющим наши реалии и практику применения, как юристы АП - отличными практиками, прекрасно ориентирующимися в отечественных реалиях.

1. ПРОЦЕДУРА отбора судей. В то время как Венецианская комиссия в своем решении четко указывала, что международным организациям и донорам должна быть отведена РЕШАЮЩАЯ ("crucial") роль при отборе специализированных судей, в предложенном президентом тексте международным организациям отведена СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ роль ("advisory").

Согласно проекту, Для отбора судей Антикорсуда будет сформирован Общественный совет международных экспертов, в который войдут кандидаты, предложенные международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины. Что важно, состав этого Совета будет определять Высшая квалифкомиссия судей (ВККС), а не Общественный совет добропорядочности, действие которого для Антикоррупционного суда отменен.

Совет международных экспертов будет выносить свое решение по каждому кандидату в судьи Антикорсуда. Но если совет экспертов решит, что кандидат на должность судьи не соответствует критериям, то...ничего страшного. Это решение может быть отменено решением Высшей квалификационной комиссии судей, за которое проголосует 11 из шестнадцати ее членов.

Разница между СОВЕЩАТЕЛЬНЫМ голосом и РЕШАЮЩИМ голосом примерно такая же как между вежливым "Не насилуйте нас пожалуйста" и выстрелом в ногу.

2. СРОКИ создания суда. Суд может формироваться в течение года с момента подписания законопроекта. Чтобы он стал полномочным, нужно чтобы были выбраны минимум 2/3 судей от его состава. Напомню, закон про Антикорсуд мы ждали год. Если его принятие будет таким же неспешным, у нас есть все шансы увидеть подпись президента уже в марте. А это значит, что фактически Антикоррупционный суд заработает только ПОСЛЕ президентских выборов 2019 года.

И что важно, требования к судье Высшего Антикоррупционного суда выставлены очень ограничивающие. Могу ошибаться, но в системе, где год не могли провести полиграф руководства ДБР и до сих пор не могут внедрить автоматическую систему проверки деклараций, набрать за год полный комплект судей Антикорсуда с таким стажем (не менее 5-ти лет работы судьей, не менее 7 лет научного стажа в сфере права, не менее 7 лет адвокатского стажа) и квалификацией также реально, как на производственной базе ЗАЗ вместо Ланоса начать выпускать искусственный интеллект.

3. ПОДСУДНОСТЬ дел. Ну и под конец, даже когда мы наберем лучших судей без единого вето на решение международных органов, законопроект позволяет завалить суд делами не только от НАБУ и САП, но и от Нацполиции, СБУ и Налоговых органов. При этом закон прописан таким образом, что теоретически дела относительно топ-чиновников, для которых и был задуман Антикорсуд, могут рассматриваться не только этим судом.