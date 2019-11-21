Мустафа Найем стал заместителем гендиректора Укроборонпрома

Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что его назначили заместителем генерального директора "Укроборонпрома".

Об этом он сообщил на брифинге ко Дню достоинства и свободы, передает "РБК- Украина".

В ходе брифинга журналисты у него спросили, правда ли, что он теперь имеет отношение к "Укроборонпром". Он подтвердил эту информацию.

"Да, действительно я там сейчас работаю. Заместитель генерального директора", - сказал он.

При этом, на сайте "Укроборонпрома" пока не указано, что Найем является заместителем Айвараса Абромавичюса.