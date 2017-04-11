Муженко и Турчинов рассказали о планах провести спецоперацию в Крыму в 2014 г., чтоб помешать РФ провести песеводореферендум

В марте 2014 ВСУ планировали заблокировать стратегические объекты в Крыму, чтобы не позволить российским военным продвинуться по соответствующим направлениям

В марте 2014 года Генеральный штаб ВСУ планировал осуществить спецоперацию, которая могла помешать России провести песеводореферендум на Крымском полуострове. Об этом заявил начальник Генштаба, командующий ВСУ генерал Виктор Муженко, говорится в материале издания "Украинская правда".

Муженко рассказал, что 1 марта он вместе с экс-замначальника Главного оперативного управления генералом Виктором Назаровым предложил вариант реагирования на ситуацию в Крыму. По его словам, он подписал у начальника Генштаба (Михаил Куцин) ряд предписаний.

"Предполагалось провести десантную операцию: высадиться на полуострове и захватить аэродромы в АР Крым, усилить там наши группировки и провести определенные действия, которые бы не позволили российским военным продвинуться по соответствующим направлениям", - заявил он.

"Планировалось перехватить узкий перешеек между самым Крымом и Керченским полуостровом силами подразделений 95-й бригады. Предполагалось усилить это же группирование 1-м батальоном морской пехоты, который размещался в Феодосии, и перевести туда же 501-й батальон, который тогда располагался в Керчи. Подразделения 95 ОАЭМБр предполагалось перебросить самолетами на аэродром Кировский", - рассказал Муженко.

"Мы планировали также завести технику. Через Арабатскую стрелку должно была зайти техника 95-й бригады и выйти в район Феодосии. Россияне наращивали свои силы от Севастополя до Керчи. К тому времени часть подразделений нашей 36-й бригады береговой обороны уже вышли под Симферополь на Ангарский полигон. Туда мы планировали перебросить два батальона: танковый механизированный имел перекрыть направление по автостраде Севастополь- Симферополь, а горно-пехотный батальон должен был перекрыть трассу Ялта- Симферополь как раз на Ангарском перевале", - отметил он.

Таким образом, по словам Муженко, ВСУ полностью заблокировали бы доступ подразделений РФ в степной Крым. "Это был шанс, мы считали. Ибо все военные объекты на южном побережье были уже заблокированы военными РФ", - сказал он.

В тот же день, 1 марта, проходило заседание СНБО, на которое поехали начальник Генштаба и и. о. главы Минобороны Игорь Тенюх. "А мы в одном из помещений Главного оперативного управления готовили реализацию нашего замысла. Уже было отдано соответствующее распоряжение командующему Воздушных сил на обеспечение перелетов и авиационной поддержки", - отметил Муженко.

Однако, по его словам, после завершения заседания СНБО Муженко и еще нескольких генералов в приемной перед своим кабинетом собрал первый замначальника Генштаба генерал-полковник Воробьев и сказал: "Всем все стой".

Как отметил Муженко, эти планы были не приняты высшим руководством страны, поскольку "если нет политического решения, военные такие решения не принимают".

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что во время российского вторжения в Крыму было несколько "опасных и трагических ситуаций", когда те, кто остались на полуострове, не могли защищать военные части.

"На эмоциях, я даже принял решение о силовом разблокировании Донузлава и штаба ВМС. Я собирался лично руководить операцией, прилетев в Крым с группой спецназа на транспортных самолетах", - заявил Турчинов.

При этом он признал, что "шансов на положительный результат не было".

"...Пожалуй, это был просто порыв отчаяния. Тогда руководители силовых структур остановили меня. Разведка доложила, а затем и русские это подтвердили, что планировали сбивать все наши военные самолеты, которые попытаются сесть в Крыму", - рассказал секретарь СНБО. Кроме того, Турчинов заверил, что еще на первом заседании СНБО он давал силовикам поручения "вывезти в Киев предателей вроде Аксенова и Константинова". "К сожалению, спецслужбы не смогли выполнить эту задачу в условиях российской оккупации Крыма", - констатировал он.

28 февраля на заседании СНБО было поддержано его план первоочередных мероприятий по противодействию российской агрессии и защиты страны.

"Из-за предательства руководства ВМФ (Березовского и других), россияне получили информацию об этом приказа и взорвали свой корабль, перекрыв выход из озера Донузлав. Учитывая угрозу территориальной целостности страны, и ответственность каждого за принятые решения, я поручил Генштаба и Минобороны письменно подать мне предложения по мерам противодействия агрессии в условиях, сложившихся на то время", - рассказал Турчинов.

1 марта Федеральное Собрание РФ дали разрешение Путину на ввод российских войск на территорию Украины - и потенциальная угроза, о которой докладывала разведка, стала реальностью, отметил секретарь СНБО.

"В соответствии с этим, я дал приказ привести в полную боевую готовность и перебросить военные силы, которых было мало, с запада - на восток и север страны, прикрыв, в первую очередь, Чернигово-Киевский и Харьковский направления возможного вторжения. Никаких отдельных предложений по степному, горному Крыму или других операций на полуострове, от Генштаба я не получал", - добавил он.

Более того, по словам Турчинова, военные руководители требовали письменного подтверждения любых моих приказов, пытаясь избежать личной ответственности. Многие из них реально боялся реанимации режима Януковича с помощью российской армии.

Напомним, Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни миром. В том числе "крымский референдум" не признает ООН. После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе ПАСЕ. Один из российских террористов Игорь Гиркин, который участвовал в вооруженном захвате полуострова и ряда городов Донбасса, позже признался, что депутатов боевики силой сгоняли голосовать за отделение от Украины.