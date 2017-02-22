Муженко обсудил с руководящим составом ВСУ возможность реформирования и модернизации

Во вторник, 21 февраля, в Киеве прошли оперативные сборы с руководящим составом Вооруженных сил Украины во главе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, участники сборов на семинарах и занятиях совершенствуют методику подготовки и проведения командно-штабных учений по опыту 2016 учебного года. Большое внимание уделяется мероприятиям по развитию и реформированию ВСУ на современном этапе и практической реализации "дорожной карты" Стратегического оборонного бюллетеня.

По словам Муженко, главная цель сборов - достижение общего понимания процессов реформирования и развития Вооруженных сил Украины в современных условиях, осознание необходимости реализации этих процессов для повышения боевых возможностей войск и укрепление обороноспособности государства в целом.

Напомним, что Порошенко утвердил концепцию информирования относительно сотрудничества с НАТО.