Муженко: Россия проводит на Донбассе испытания своего нового вооружения

Россия проводит на оккупированных территориях Донбасса испытания своего современного вооружения. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко в интервью LIGA.net.

"Мы говорим о том, что Донбасс является полигоном для испытаний современного российского вооружения. Они там проводят его апробацию в боевых условиях, и это тоже угроза для Украины", - подчеркнул глава Генштаба.

По его словам, в основном на Донбасс поставляется вооружение и техника, которое было на базах хранения в России.

"Но в том числе присутствуют и новые образцы, - проводится их апробация в условиях боевых действий. Используются артиллерийские системы, реактивные системы, танки. Например, мы имели опыт и боевые столкновения, когда применялись новые российские танки Т-72б3 и Т-90. Я уже не говорю о современных БПЛА и о средствах разведки", - напомнил Муженко.

При этом глава Генштаба отметил, что военная техника и оружие поставляются под прикрытием так называемых гуманитарных конвоев.

Кроме того, Муженко подчеркнул, что на Западе эту ситуацию прекрасно понимают.

Как сообщал NewsOne, ранее Муженко заявил, что Российская Федерация под видом военных учений "Запад-2017" может создать на территории Беларуси базы для вооружения и военной техники. По словам Муженко, эти учения являются попыткой давления не только на Украину, но и на государства-члены НАТО. Муженко подчеркнул, что создание военной группировки на территории Беларуси имеет наступательный характер. Кроме того, активная фаза учений запланирована на период с 14 по 20 сентября.