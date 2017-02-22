Муженко собрал командование ВСУ на срочное совещание

Глава Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерала армии Виктора Муженко в среду, 22 февраля, собрал на совещание командование ВСУ. Также приглашены стратегические советники оборонного ведомства, Генштаба, представители силовых ведомств, государственных учреждений и негосударственных экспертных организаций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны.

По словам самого Муженко, главной целью этого совещания является достижение всеми ведомствами общего понимания процесса реформирования и развития ВСУ. Также разработка планов по повышению боевых возможностей войск и укреплению обороноспособности государства в целом.

В ходе собрания все присутствующие проинформированы о сложившейся вокруг Украины военно-политической и военно-стратегической обстановке. Участники обсудили возможности развития украинской армии с учетом нынешних угроз и вызовов, которые стоят перед государством.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Генеральный штаб Украины обнародовал информацию, согласно которой за время вооруженного противостояния в восточной части Украины погибли 2 197 украинских военнослужащих.