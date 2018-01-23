Муженко встретился с Волкером

Состоялась встреча спецпредставителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера с начальником Генштаба - главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebоok во вторник.

В ходе встречи генерал армии Украины Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на Востоке Украины.

"Стороны обменялись взглядами относительно актуальных вопросов региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере", - говорится в сообщении. Читайте также: Волкер перед встречей с Сурковым приедет на Донбасс

Участие во встрече приняла Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович.