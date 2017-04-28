МВД: Россия пытается организовать арест и экстрадицию Яценюка

Министерство внутренних дел Украины получило копию обращения правоохранительных органов РФ Генерального секретариата Интерпола в Лионе с запросом об объявлении лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка в международный розыск с целью ареста и его дальнейшей экстрадиции в РФ.

В то же время этот запрос не является официальным объявлением Интерпола Арсения Яценюка в международный розыск и подлежит изучению на предмет соответствия Уставу и Правилам организации, сообщает МВД.

Российские судебно-правоохранительные органы якобы выдали ордер на арест Яценюка и обвиняют его в "участии в вооруженной банде", "умышленном убийстве двух или более человек, совершенном по предварительному сговору группой лиц" и "покушение на умышленное убийство двух или более людей, совершенное по предварительному сговору группой лиц", говорится в заявлении МВД.

Запрос РФ в Интерпол сформирован по ордеру на арест Яценюка, якобы выданном городским судом г. Ессентуки Ставропольского края Российской Федерации 3 марта 2017 года. Российские следователи якобы подозревают Яценюка в том, что он, огнем из автомата Калашникова, якобы убил 30 и ранил 13 российских военнослужащих во время боевых действий в городе Грозный Чеченской республики. Это, по мнению российского следствия, произошло, когда Яценюк якобы был "членом вооруженной банды "Мечта" и вместе с ней "принимал участие в атаках на российских военных на военные подразделения России на территории "Президентского дворца", площади "Минутка" и железнодорожной станции "Грозный" в период с 31 декабря 1994 по 2 января 1995 года.

20 апреля 2017 года Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился с официальным письмом к Генеральному секретарю Интерпола Юргена Штока. В письме министра изложены общеизвестные, более чем убедительные факты и аргументы, свидетельствующие об очевидной беспочвенности обвинений в адрес Яценюка. В частности, Аваков заверил генсека Интерпола в том, что Яценюк никогда не бывал в Чечне, не принимал участия ни в каких вооруженных конфликтах, в указанный российскими следователями период проживал, учился и работал по месту своего рождения на территории Украины.

Вместе с тем, Аваков приводит общеизвестные факты, которые свидетельствуют о незаконности и политической мотивированности действий следственных органов и органов правосудия Российской Федерации. Упоминается и о том, что правовая позиция российского правосудия, по имеющейся в МВД информации, базируется на показаниях, полученных под пытками от незаконно осужденных в РФ граждан Украины. Такая оценка действий России в отношении Яценюка, отмечено в письме министра, является официальной публичной позицией государства Украины, в частности, - позицией Министерства иностранных дел Украины и Министерства юстиции Украины. Так, Минюст Украины официально обратился ко всем демократическим странам и в Европейский суд по правам человека с требованием воздержаться от признания решений, принятых российскими властями и судами в отношении Яценюка.

Министерство надеется, что с учетом положений статей 2 и 3 Устава МОКП- Интерпол, которые строго запрещают Организации предпринимать какие-либо мері политического, военного, религиозного или расового характера с целью обеспечения политического нейтралитета Международной организации уголовной полиции, Генеральный секретариат и Комиссия по контролю за файлами Интерпола примет во внимание позицию Украины и запретит использование возможностей и механизмов Интерпола для инспирированного российской стороной политического преследования Яценюка.

Об этом сообщает УНИАН.