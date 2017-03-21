МВД запустило сервис для поиска утерянных паспортов

В понедельник, 20 марта, на официальном сайте Министерства внутренних дел был запущен новый раздел, благодаря которому каждый гражданин Украины сможет самостоятельно заняться поиском украденного либо потерянного украинского паспорта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства внутренних дел.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, за 2016 год как минимум сто тысяч граждан Украины получили паспорта Российской Федерации, из-за этого Украина уже второй год подряд занимает первое место среди всех стран СНГ по количеству получаемых паспортов РФ.

Также напомним, что советник руководителя Службы безопасности Украины Юрий Тандит заявил, что власти Российской Федерации могут использовать признание "паспортов" жителей "ДНР" и "ЛНР" лишь в информационных целях.