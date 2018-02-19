МВФ рекомендовал рассмотреть законопроект об антикоррупционном суде безотлагательно

МВФ рекомендовал властям Украины безотлагательно и в соответствии с парламентскими процедурами рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде.

"В настоящее время важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, но в соответствии с парламентскими процедурами, законопроекта об Антикоррупционном суде и чтобы во время рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой (EFF) обязательствам страны и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы", - сообщается в пресс- релизе МВФ по итогам работы в Киеве группы экспертов.

15 февраля спикер парламента Андрей Парубий во время встречи с группой экспертов МВФ во главе с руководителем миссии Рон Ван Роденом, сообщил , что президентский законопроект об Антикоррупционном суде будет включен в повестку дня сессии Верховной Рады в конце февраля и будет принят в целом до мая.

Парубий выразил надежду, что все замечания и рекомендации Венецианской комиссии, в том числе и относительно полномочий международного совета экспертов, будут имплементированы между первым и вторым чтением.

Ранее постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что законопроект "О Высшем антикоррупционный суд", внесенный в парламент президентом Украины Петром Порошенко, не соответствует условиям программы Международного валютного фонда.

По материалам: Интерфакс-Украина