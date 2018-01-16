"МВФ vs Порошенко: у кого первым сдадут нервы?"

Противостояние между МВФ и Порошенко по поводу создания антикоррупционного суда ( АКС) стало напоминать воздушный поединок двух истребителей, которые на огромной скорости стали сближаться лоб в лоб. У кого первым сдадут нервы?

МВФ ( читай: "Запад в целом" ) закусил удила и отказывается продолжать кредитование , до тех пор пока Порошенко не внесет в ВР законопроект об АКС, который был бы абсолютно независимым от политического влияния и , в первую очередь, от самого Президента.

Для Порошенко требования МВФ совершенно невозможны, о чем мне приходилось писать уже неоднократно. Поэтому Президент " запускает дурочку " и представляет законопроект, который сохраняет за ним влияние на АКС. МВФ это не принимает.

Без возобновления кредитования со стороны МВФ Украину ждет дефолт уже в этом году, что приведет к коллапсу гривни и к исчезновению твердой валюты из оборота. Экономические , политические , социальные и военные последствия этого события в условиях противостояний с Россией могут быть ужасающими и почти не поддаются прогнозированию. Тарифы станут астрономическими, пенсии упадут до 20-30 долл, начнет раскручиваться гиперинфляция, целые отрасли ждет коллапс через неплатежи , страна погрузится в непрерывный политический кризис, начнутся бунты.

Обе стороны пугают друг друга таким сценарием. Статья посла США в " Новом Времени" однозначно послала сигнал Президенту о том что "Запад будет на стороне украинского народа в его противостоянии со старой Украиной". " Старая Украина"- это , разумеется, сам Порошенко и олигархические кланы. Чем все это грозит Петру Алексеевичу объяснять нет необходимости, - достаточно просто вспомнить судьбу Януковича

Однако, Президент также закусил удила и шантажирует Запад именно таким же сценарием. Потому что , коллапс Украины будет означать полный провал стратегии Запада в Украине. В стране вполне может начаться гражданская война и всплеск сепаратизма. Это будет означать импотенцию Запада, падение его авторитета и резкое усиление влияния России в Украине, Молдове , Венгрии, Балканах, странах ЕАЭС и т.д. Для Запада такой сценарий абсолютно неприемлем.

У кого первым сдадут нервы?

Мне уже приходилось неоднократно утверждать , что в тех странах , где отсутствует политически активное гражданское общество, т.е давление снизу , Западу не удастся убедить коррупционеров добровольно " отрезать сами себе яйца". При пассивном населении одного давления Запада сверху будет недостаточно, чтобы заставить воровитую властную элиту начать сажать самих себя. Дураков нет!

Запад потерпел поражение в Румынии , Венгрии и Болгарии, которые сейчас утопают в коррупции именно потому что власть взяла контроль над судебной системой , а общество оказалось слабым чтобы противостоять этим попыткам. Но что общество ? Сам ЕС оказался бессильным и беспомощно разводит руками.

Полтора года назад Запад смог заставить власти Молдовы принять Закон о создании " Национального Агентства по неподкупности", аналог нашего НАПК . Так вот за полтора года молдаване так и не смогли даже назначить Председателя этого Агентства. Запад разочарованно разводит руками, но ничего сделать не в силах.

Запад оказался бессильным в Молдове с ее тремя миллионами населения. Он будет совершенно беспомощным в Украине с ее 40 млн пассивного населения. Поэтому я прогнозирую что первыми нервы сдадут у Запада.

Очевидно, что в ближайшие 2-3 месяца Порошенко поднимет ставки и... западные чиновники сломаются. У Порошенко и Ко более сильная мотивация: они рискуют своими активами и свободой, а западные бюрократы рискуют только карьерой и раздают не свои деньги. Побеждает всегда более мотивированный!

Украинское общество напрасно надеется , что Запад за него проделает всю необходимую работу , все порешает и сделает из г...а конфетку. Свою работу надо делать самим, и одного эмоционального прорыва на майдане недостаточно.

Андрей Головачев

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