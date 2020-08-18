МВС готове забезпечити проведення місцевих виборів восени за найвищими стандартами - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС готове забезпечити проведення місцевих виборів у жовтні 2020 року за найвищими стандартами.

Як повідомляє департамент комунікації МВС України, за ініціативою міністра внутрішніх справ України та голови Центральної виборчої комісії відбулася нарада щодо підготовки до проведення місцевих виборів за участю представників Нацполіції, Громадянської мережі "ОПОРА" і представників Офісу президента України.

Так, сторони обговорили питання вдосконалення виборчого законодавства, усунення спроб незаконно вплинути на перебіг виборчого процесу, а також проаналізували низку випадків щодо перших порушень і координацію зусиль для протидії таким спробам.

За словами голови правління ГМ "ОПОРА" Ольги Айвазовської, одним із важливих пунктів внесення змін до виборчого кодексу має стати скорочення терміну тривалості охорони поліцією приміщень для голосування. Так, наразі така охорона має забезпечуватися впродовж 8 днів.

Також, за її словами, уточнення потребує стаття Виборчого кодексу в частині надання недостовірних відомостей до Державного реєстру виборців.

"Наразі відповідати за недостовірну інформацію може, наприклад, паспортний стіл, якщо надав Держреєстру недостовірну інформацію. А ми говоримо, що таку саму відповідальність повинен нести й сам виборець, якщо він надав про себе недостовірні відомості", - заявила Айвазовська.

Зазначається, що такі випадки вже зафіксовано в Одеській, Львівській, Житомирській і Харківській областях.

"Ці факти на контролі Національної поліції, яка вживатиме відповідних заходів для реагування. Ми не повинні допустити, щоб вони стали масовими або могли вплинути на демократичне волевиявлення українців", - наголосив Аваков.

Він зазначив, що МВС готове забезпечити правопорядок у частині виборчого законодавства за найвищими стандартами.

Відповідні зміни до Виборчого кодексу буде запропоновано на розгляд народних депутатів 25 серпня - під час засідання позачергової сесії Верховної Ради.

Як повідомлялося, місцеві вибори в Україні відбудуться в неділю, 25 жовтня.