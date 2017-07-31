"Мы предоставим фантастическую информацию": Поляков говорит, что имеет компромат на Сытника

Народный депутат Максим Поляков, который является фигурантом громкого "янтарного" дела и с которого Верховная Рада сняла неприкосновенность, говорит, что имеет доказательства о совершении преступлений директором НАБУ Артемом Сытником.

Об этом Поляков заявил журналистам утром 31 июля перед входом в ГПУ, куда направлялся на допрос.

Господин Сытник ко мне неровно дышит, потому что он понимает последствия своих противоправных действий в отношении меня как народного депутата. Сегодня мы пришли вместе с моим адвокатом в ГПУ подать дополнительную информацию о преступлениях, которые НАБУ совершает в отношении меня, - отметил нардеп.

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Поляков говорит, что его должны допросить в качестве пострадавшего лица, в отношении которого пытались совершить провокацию. По его словам, такие действия подпадают под 370 статью Уголовного кодекса и предусматривают семь лет лишения свободы.

Народный депутат анонсировал, что вскоре представит доказательства против Сытника, которые могут "светить" ему увольнением из НАБУ.

"Мы в сентябре предоставим бешеную, фантастическую информацию после чего любой руководитель НАБУ должен как минимум написать заявление о сложении своих полномочий. Не прятаться за неприкосновенностью и европейскими послами, как это все время делает господин Сытник".

На вопрос журналистов Поляков не захотел уточнить, что это будет за информация.

Поверьте, это будет информация, которая главу НАБУ приведет на скамью подсудимых, - добавил народный депутат.

Напомним, 11 июля Верховная Рада дала согласие на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата от "Народного фронта" Максима Полякова.

По данным НАБУ Поляков вместе с нардепом от "Блока Петра Порошенко" Бориславом Розенблатом организовали "янтарную схему" и получали десятки тысяч долларов взяток.