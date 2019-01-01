Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе" - Порошенко поздравил украинцев с Новым годом

Президент заверил, что Украина "ничего не хочет больше, чем мира".

Порошенко поздравил украинских воинов и вспомнил о пленных моряках / фото пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Новым годом-2019.

Соответствующее видео выложено на странице президента Украины.

"Мы стали дальше от Москвы и ближе к Европе. Это - четкая стратегия, которой неукоснительно придерживаемся в течение последних пяти лет. Мы идем своим путем. Ни обещания манны небесной, ни зерна уныния, ни зелье раздора - ничто не должно развернуть нас назад", - отметил он.

Президент напомнил, что борьба за независимость украинской церкви длилась сотни лет и увенчалась успехом только сейчас.

"15 декабря здесь, в Святой Софии, состоялся Объединительный собор. Тысячи людей, которые собрались на площади, не стеснялись слез. И то были слезы радости. Родилась, наконец, автокефальная Православная Церковь в Украине, признанная мировым православием", - подчеркнул Порошенко.

Президент заверил, что Украина "ничего не хочет больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы". Порошенко поздравил украинских воинов, которые "гарантируют нам тишину и покой в эту новогоднюю ночь", а также вспомнил о пленных украинских моряках.

"В единстве сила народа, Боже, нам единство подай", - хотелось бы, чтобы именно эти слова стали лозунгом для следующего года для власти, общества и для каждого гражданина. Тем более, что две тысячи девятнадцатый - это век Акта злуки, века нашей соборности. Пусть нашу благодарность и тепло наших сердец почувствуют и моряки, которые находятся в российском плену. И раненые среди них - Андрей Эйдер, Василий Сорока, Андрей Артеменко. И украинские политзаключенные в российских тюрьмах. И наши граждане, которые стали заложниками на временно оккупированных территориях", - отметил президент.

Порошенко также обратился к жителям оккупированного Крыма и Донбасса.

"Обращаюсь к миллионам соотечественников в Крыму и по ту сторону Донбасса. Мы обязательно вернемся к вам с миром, какой бы длинной не была дорога. Наша семья непременно воссоединится за одним столом, за которым Новый год встречают по киевскому времени", - подчеркнул Порошенко.