Мы за это не готовы отвечать! Разумков о продаже мест в списке Слуги народа

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков прокомментировал продажу мест в список политической партии.

Дмитрий Разумков заявил, что политсила не готова нести ответственность за вероятную покупку позиции в списке партии в регионах.

- Если где-то в областях дети лейтенанта Шмидта брали деньги за попадание в список, мы за это не готовы отвечать. Слышал, цена колеблется от $200 тысяч до $6 млн. Я обращался к журналистам и правоохранительным органам, что если обладаете такой информацией, сообщайте, - сказал глава партии.

Также он отметил, что часть людей в партию Слуга народа пришла из региональных команд, которые давали рекомендации.

- Эти люди работали с нами на президентской кампании. Если человек готов это подтвердить и с учетом процедуры постпраймериз, выводы будут сделаны, - добавил Разумков.

Напомним, что партия Слуга народа исключила из своего списка кандидатов в народные депутаты Ирину Панченко, Дмитрия Спивака и Гутцайта Вадима.