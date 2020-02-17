"Мюнхенский план" по Донбассу: скандальные "12 шагов к миру" - мнение

Журналист НВ Иван Верстюк проанализировал скандальный план по достижению мира на Донбассе под названием 12 шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе.

Документ был представлен на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, одним из инициаторов его создания выступил экс-глава МИД РФ Игорь Иванов.

"Россия, прежде всего, добивается двух вещей: во-первых, во всех процессах урегулирования Донбасского конфликта признать как можно меньше своей вины; и дать как можно меньше денег на восстановление инфраструктуры Донбасса", - отметил Верстюк.

Журналист отметил, что РФ с помощью этого документа пытается подвести Европейский союз к снятию санкций - в частности, с помощью предложенной концепции создания "зон свободной торговли" на Донбассе.

"Очень опасная вещь в документе "12 шагов" - то, что Россия говорит, что якобы Украине нужен "диалог о национальной идентичности". Извините, но это точно так же, как сказать американцам, что они не американцы, а приезжие британцы, французы, ирландцы - кто угодно. Так же Украина не нуждается в "диалоге об идентичности", навязанном Россией или любой другой страной", - подчеркнул Верстюк.

По данным осведомленных источников НВ, российская сторона планировала продвигать свои интересы в вопросах Донбасса посредством размещения этого документа сперва на официальном сайте Мюнхенской конференции, а затем - с помощью размещения колонок экспертов, подписавших соответствующий план, в ведущих мировых СМИ.

Напомним, 14 февраля на сайте 56-й Мюнхенской конференции по безопасности был опубликован план по урегулированию конфликта на Донбассе под названием Двенадцать шагов к большей безопасности в Украине и евроатлантическом регионе. В настоящее время он удален с веб-портала.

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Инициатива предложена группой лидеров по вопросам евроатлантической безопасности (Euro-Atlantic Security Leadership Group). В нее входят председатели трех крупных международных организаций и форумов, а также глава Российского совета по международным делам.

В этом плане поставлена цель восстановления сотрудничества Запада с Россией без деоккупации Крыма и без выполнения требований Украины относительно Донбасса.

Он предлагает, в частности, постепенное снятие санкций с России и сближение ее с Евросоюзом. Также план предусматривает запуск всеукраинского общенационального диалога "по определению новой идентичности Украины", который учтет взгляды соседних с ней стран, включая Россию.