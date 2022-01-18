МЗС не отримувало від Росії інформації про евакуацію дипломатів з України

Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України і не планує евакуації українських дипломатів з Росії.

Про це Укрінформу повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформацію про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України. Посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуйовувати своїх співробітників", - зазначив він.

Ніколенко додав, що МЗС України наразі не планує евакуацію українських дипломатів з РФ.

"На території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі та Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську", - поінформував речник МЗС.

За його словами, попри складні умови, наші дипломати і консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, насамперед захищати інтереси українських громадян в Росії.

У Міністерстві закордонних справ РФ у вівторок, 18 січня, заявили, що посольство Росії у Києві працює у штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, американське видання The New York Times, посилаючись на власні джерела, повідомило, що Російська Федерація почала евакуацію своїх дипломатів та їхніх родин з території України



