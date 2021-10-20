МЗС РФ офіційно визнало участь своїх громадян у війні на Донбасі - українська делегація у ТКГ

МЗС РФ зажадало допуску своїх представників до захопленого ЗСУ бойовику Косяка (Фото: Анатолій Штірліц / Telegram)

Міністерство закордонних справ РФ офіційно визнало участь своїх громадян у збройному конфлікті на Донбасі, заявила українська делегація у Тристоронній контактній групі.

Таким чином вона прокоментувала вимогу російського МЗС допустити його представників до бойовика прокремлівської терористичної організації "ЛНР" Андрія Косяка, захопленого ЗСУ на лінії розмежування в районі Золотого Луганської області.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьми років послідовної брехні важко", - йдеться у пості української сторони у Facebook.

При цьому представники України у ТКГ закликали російську владу "взяти наступний бар'єр" і офіційно визнати повну відповідальність Кремля за продовження збройного конфлікту на Донбасі.