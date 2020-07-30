МЗС України не виключає екстрадиції затриманих у Білорусі "вагнерівців"

Міністерство закордонних справ України висловило цілковиту підтримку суверенітету Білорусі на тлі затримання спецслужбами кількох десятків російських найманців.

МЗС не виключає, що звернеться з проханням про екстрадицію до Мінська через причетність окремих бойовиків до бойових дій на Донбасі. Про це йдеться в коментарі речниці МЗС Катерини Зеленко.

"Ми уважно слідкуємо за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. За повідомленнями ЗМІ, серед них є ті, хто воював проти України на Донбасі", - зазначила спікер зовнішньополітичного відомства.

"Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків в Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації в Білорусі напередодні президентських виборів", - підкреслила Катерина Зеленко.

МЗС України наголосило, що Україна розвиває добросусідські відносини з сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність.

"Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами", - резюмували у міністерстві.

Напередодні співробітники правоохоронних органів Білорусі затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії (ПВК). Згодом виявилося, вони належать до ПВК "Ваґнера", відомої участі в бойових діях у Сирії та в Україні.

Як розповіли джерела БЕЛТА в правоохоронних органах Білорусі, було отримано інформацію про прибуття до країни понад 200 бойовиків з Росії "для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії". Росіяни прибули до Мінська вночі на 25 липня.

Приїжджі звернули на себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Підозру викликало й те, що вони не вживали алкогольних напоїв, не відвідували розважальних закладів, трималися відособлено, намагаючись не привертати до себе уваги.

Затримання 32-х російських найманців здійснила групи "А" КДБ Білорусі за підтримки ЗМОП ГУВС Мінміськвиконкому.

Ще одного російського диверсанта затримали на півдні країни.

Ще раніше білоруський лідер Олександр Лукашенко застерігав, що в країні "хочуть влаштувати революцію". Він також скаржився на іноземне втручання в передвиборчу кампанію з боку іноземних "лялькарів". Можна було зрозуміти, що на увазі він мав Росію, яка прагне мати поступливішого керівника Білорусі. Очевидно, що спецслужби Білорусі інформували Лукашенка про небезпеку, оскільки він превентивно відвідав 5-у окрему бригаду спеціального призначення в Мар'їній Гірці і батальйон спецназу (в/ч 3214 внутрішніх військ МВС), де зустрівся з керівництвом та особовим складом відомств системи забезпечення національної безпеки.

Президентські вибори в Білорусі відбудуться 9 серпня.

"Вагнер" - приватна військова компанія, командиром якої є Дмитро Уткін. ПВК пов'язують з бізнесменом Євґєнієм Прігожиним, який, як вважається, входить в близьке оточення Путіна, яку він використовує як елемент гібридної війни Росії в інших країнах. За даними медіа, в різний час найманці "Вагнера" воювали в Донбасі, Сирії та Лівії.

Збруч.eu 2020.07.30 12:59

https://zbruc.eu/node/99358