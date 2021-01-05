МЗС України отримало фінальний звіт від Ірану щодо катастрофи літака МАУ

Іран передав Україні фінальний технічний звіт про катастрофу пасажирського літака МАУ під Тегераном. Передати матеріали вдалось з 5-ої спроби.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін повідомив про це "Суспільному".

"Передали ввечері 31 грудня, з 5-ої спроби. Усі компетентні органи ретельно вивчають звіт", - сказав він.

За словами Єніна, він не коментуватиме деталі звіту, оскільки потрібно внести деякі правки.

МЗС України має 60 днів для внесення пропозицій та зауважень до матеріалів. Після цього протягом 30 днів Іран має допрацювати звіт.

Документ зможуть оприлюднити лише після затвердження радою Міжнародної організації цивільної авіації.

Іранська організації цивільної авіації опублікувала остаточний технічний звіт про причину падіння літака "Міжнародної авіакомпанії України" в понеділок, 21 грудня.