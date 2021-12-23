МЗС відповіло на слова Путіна про підготовку Україною військової операції на Донбасі

Міністерство закордонних справ України заявило, що слова президента Росії Володимира Путіна про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідають дійсності.

Про це у коментарі "Українській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Заява президента Росії про нібито підготовку Україною "військової операції" на Донбасі не відповідає дійсності. Україна прагне виключно миру. Постійні зусилля українського керівництва задля зрушення з місця мирного процесу, насамперед в "нормандському форматі", яскраво ілюструють відданість України політико-дипломатичному шляху врегулювання збройного конфлікту", - заявив Ніколенко.

У МЗС України закликали Росію сконцентруватися на виконанні домовленостей про припинення вогню та завершенні збройного конфлікту на Донбасі.

У четвер під час пресконференції президент Росії Володимир Путін заявив, що це Україна нібито готує чергову "військову операцію на Донбасі". А Захід заздалегідь намагається змусити його не втручатися і погрожує санкціями/

Раніше західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах "у січні-лютому" 2022 року із залученням до 175 тисяч військових. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції.

За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.

Також Росія посилює угруповання бойовиків "ЛНР" і "ДНР".

Росія вимагає гарантії від НАТО щодо нерозширення на схід Європи, а 21 грудня міністр оборони РФ заявив, що американські ПВК "готують на Донбасі провокації з хімічною зброєю".

У США цю заяву спростували, а також запевнили, що "не підуть на компроміс щодо ключових принципів, на яких будується європейська безпека".

Бабель

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