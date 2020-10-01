МЗС висловило протест Білорусі у зв'язку з контактами з окупаційною владою Криму

Міністерство закордонних справ України висловило протест Білорусі через участь представника окупаційної влади Криму у Форумі регіонів Білорусі та Російської Федерації.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"1 жовтня до МЗС України був запрошений радник-посланник Посольства Республіки Білорусь в Україні (у зв'язку з відсутністю посла РБ у Києві) для надання пояснень у зв'язку з участю у VII Форумі регіонів Білорусі та РФ представника російської окупаційної адміністрації В.Константінова (у форматі відеоконференції). Україна вважає неприпустимими такі недружні кроки білоруської сторони, які ставлять під сумнів приналежність до України тимчасово окупованої Росією АР Крим і м.Севастополь", - йдеться у повідомленні.

В українському зовнішньополітичному відомстві додали, що у ході зустрічі було також порушено питання щодо недружнього інциденту із зупинкою і оглядом автомобіля посла України в Білорусі Ігоря Кизима на українсько- білоруському кордоні. Проте не отримали роз'яснень інциденту.

Крім того, дипломати висловили занепокоєння у зв'язку з продовженням репресій проти учасників мирних протестів в Білорусі.

"Дотримання норм міжнародного права і основоположних прав людини є невід'ємною складовою міждержавних відносин України з будь-якою іншою державою", - йдеться у повідомленні.

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