МЗС висловив протест Болгарії через втручання у внутрішні справи України

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з ухваленням 20 травня 2020 року парламентом Болгарії Декларації щодо адміністративно-територіальної реформи в Україні та захисту прав і цілісності болгарської спільноти.

Як йдеться в заяві МЗС України, поширеній пресслужбою відомства в середу ввечері, питання адміністративно-територіального устрою України належить до виключної компетенції органів державної влади України.

"Для нас абсолютно неприйнятними є спроби втручання іноземної держави у внутрішні справи України", - наголосили в МЗС, висловивши подив і нерозуміння щодо маніпулятивних і недостовірних тверджень про вплив реформи на національну самобутність етнічних болгар України.

"Наголошуємо, що захист прав і свобод представників усіх національних меншин нашої держави, зокрема і болгарської, є одним з основних пріоритетів діяльності органів влади і здійснюється в чіткій відповідності з Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин (1995 рік)", - заявили у відомстві.

Як наголошується, питання щодо Болградського району буде вирішене відповідно до українського законодавства з урахуванням позиції місцевих жителів, зокрема чисельної болгарської громади.

"Закликаємо болгарських парламентаріїв діяти згідно з принципами дружби і добросусідства, які традиційно існують між Україною і Болгарією", - додали в МЗС України.

Нагадаємо, раніше інша країна ЄС - Угорщина висловила невдоволення українськими законами про освіту і мову і звинувачує Україну в нібито недотриманні прав нацменшин. Водночас Будапешт блокує зусилля Києва по взаємодії з НАТО, що неодноразово засуджував Захід.