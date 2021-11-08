МЗС закликає перевести Саакашвілі з тюремної до звичайної лікарні

МЗС України розчароване переведенням громадянина України Міхеїла Саакашвілі до пенітенціарного медичного закладу No18 у Глдані та відсутністю інформування про це української сторони.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС.

У МЗС закликають грузинську сторону невідкладно перевезти Саакашвілі до цивільної медичної установи, яка б мала всі необхідні можливості для надання належної медичної опіки та екстреної допомоги.

З цього приводу сьогодні до зовнішньополітичного відомства Грузії передано офіційну ноту МЗС України.

"Подальше перебування громадянина України Саакашвілі в пенітенціарному медичному закладі створює додаткові ризики і напруження, яких можна уникнути, керуючись гуманітарними міркуваннями", - заявляють у МЗС.

"МЗС і Посольство України в Грузії продовжує тримати ситуацію навколо громадянина України Саакашвілі на особливому контролі", - зазначили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі перевели до лікарні в'язниці No18 у Глданському районі Тбілісі.

1 жовтня Саакашвілі затримали у Грузії, де проти нього порушено низку кримінальних справ. Наступного дня стало відомо, що Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політичним в'язнем.

29 жовтня голова уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі виключив можливість передачі Саакашвілі Україні.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що відмовляється використовувати повноваження, які вона має, та помилувати Саакашвілі.



