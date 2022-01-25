МЗС запросило посла Хорватії через заяви президента Мілановича про Україну

Міністерство закордонних справ запросило посла Хорватії в Україні Аніцу Джамич, якій було доведено позицію про категоричну неприйнятність сьогоднішніх заяв президента Хорватії Зорана Мілановича на адресу Української держави.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у коментарі МЗС щодо заяв Мілановича, оприлюдненому на сайті зовнішньополітичного відомства.

"Наголошено, що твердження Зорана Мілановича про події Революції Гідності ображають пам'ять українців та іноземців, які віддали свої життя заради європейського майбутнього України. Висловлено глибоке розчарування висловлюваннями президента Хорватії про членство України в НАТО та недоречність допомоги нашій державі на тлі російської агресії. Підкреслено, що зазначене особливо дисонує із загальнолюдськими цінностями, враховуючи гіркий досвід війни хорватського народу", - йдеться у коментарі.

Як підкреслили у МЗС, хорватський президент продемонстрував своє зневажливе ставлення і невдячність за допомогу, яку Україна та українці надавали Хорватії під час її боротьби за незалежність, а також в боротьбі з руйнівними пожежами минулого року. Але у Міністерстві впевнені, що ця невдячність є його особистою рисою і не поширюється на хорватський народ, з яким Україну єднає дружба і взаємна повага.

"Заяви Зорана Мілановича ретранслюють наративи російської пропаганди, не відповідають послідовній офіційній позиції Хорватії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, завдають шкоди двостороннім відносинам, а також підважують єдність ЄС і НАТО в умовах нинішніх безпекових загроз в Європі", - переконані у відомстві.

МЗС України вимагає публічного спростування цих образливих заяв президента Хорватії та їхнього неповторення в майбутньому.

Посол України також здійснить відповідний демарш у Загребі.

"Україна високо цінує дружні і партнерські відносини з Хорватією, які успішно розвиваються між урядами двох держав, та розраховує на незмінну підтримку Хорватії, зокрема на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави", - додали у Міністерстві закордонних справ.

Як повідомлялося, президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що Україні не місце в НАТО, і у разі ескалації з Росією Загреб максимально дистанціюється від подій. Відповідаючи на запитання, як Хорватія відреагує на ситуацію в Україні, Міланович сказав: "Ми не будемо мати з цим нічого спільного, і не маємо нічого. Якщо буде ескалація, ми виведемо (з регіону - ред.) останнього хорватського солдата".

Революцію Гідності в Україні хорватський лідер назвав "переворотом".



