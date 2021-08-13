МЗС запустило сайт "Кримської платформи"

Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи"/
Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.
"Сьогодні Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи". Я всіх запрошую відвідати цей сайт. Він розвиватиметься, з'являтимуться нові мовні версії. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про "Кримську платформу", - повідомив Кулеба.
На сайті - crimea-platform.org є кілька розділів:
- Крим до окупації;
- Крим в окупації;
- "Кримська платформа";
- Експертна мережа "Кримської платформи";
- Розділ саміту "Кримської платформи".
Дмитро Кулеба заявив, що задоволений нервовою реакцією голови МЗС РФ Сергія Лаврова на саміт "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в Києві.