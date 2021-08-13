МЗС запустило сайт "Кримської платформи"

Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи"/

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Сьогодні Міністерство закордонних справ України запустило офіційний сайт "Кримської платформи". Я всіх запрошую відвідати цей сайт. Він розвиватиметься, з'являтимуться нові мовні версії. На цьому сайті ви зможете знайти актуальну інформацію про "Кримську платформу", - повідомив Кулеба.

На сайті - crimea-platform.org є кілька розділів:

- Крим до окупації;

- Крим в окупації;

- "Кримська платформа";

- Експертна мережа "Кримської платформи";

- Розділ саміту "Кримської платформи".

Дмитро Кулеба заявив, що задоволений нервовою реакцією голови МЗС РФ Сергія Лаврова на саміт "Кримської платформи", який відбудеться 23 серпня в Києві.