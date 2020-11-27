Ні для кого не таємниця, що депутатам пропонують гроші - Кирило Тимошенко

Заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко вважає, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді - приклад нової політичної еліти. Про це він заявив в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман.

Він зазначив, що в історії України не було парламентської фракції такого розміру.

"Хтось керував фракцією із 250 осіб? Ні. Ніхто не знає, як би це було за будь-якого іншого політичного лідера з будь-яким іншим політичним прапором. Просто такого не було в історії країни. Є різні депутати. У когось є свої інтереси, а хтось зі своїх переконань не хоче голосувати за певні закони. Це все - персоналії", - заявив він.

Так заступник глави ОПУ відповів на запитання, чому перед багатьма голосуваннями президенту Володимирові Зеленському доводиться переконувати депутатів від монобільшості в необхідності проголосувати за певний законопроєкт.

"Не можна брати фракцію "Слуга народу" як масу, яка біжить кудись. Так, це більшість, вона йде єдиним курсом, але однаково є якісь нюанси в кожної людини", - додав Тимошенко.

Він не став заперечувати, що деяких депутатів Ради можуть "купувати".

"Не можу сказати, що такого немає у Верховній Раді. Для всіх це відома історія, що однаково хтось кудись приходить і пропонує гроші депутатам. Це ні для кого не таємниця. Але з огляду на те, як ми голосуємо за закони, особливо ті, які вносить президент, нам вдається стримати цю більшість. Тому що люди прийшли переважно за своїми переконаннями у фракцію "Слуга народу" - не відкусити "шматок пирога" чи щось ще. Це переконання і нова політична еліта", - сказав він.

Тимошенко додав, що "десь є помилки".

"Але в будь-якому разі це новий формат людей. Говорити, що їх купують і ми із цим боремося, я не можу. Так, були випадки, коли нам надходила така інформація. Є якісь внутрішні рішення, які ми ухвалювали, одержуючи інформацію. Вони стабілізують ситуацію в усій фракції", - зазначив заступник глави ОПУ.

На прохання журналістки уточнити, про які саме методи йдеться, він сказав, що це внутрішні рішення, і не став розкривати деталей.