"Ніхто не думав про повернення Криму з 2014 і до мого приходу до влади", - Зеленський

28 січня Володимир Зеленський в ході наради щодо підготовки святкування 30 річниці незалежності, яка відбудеться 24 серпня 2021 року, заявив, що ніхто не думав про повернення окупованого Криму до його обрання президентом

Про це Володимир Зеленський заявив під час наради з підготовки до святкування 30-ї річниці незалежності України, передає прес-служба президента.

Зеленський зазначив, що відзначення 30-річчя незалежності "сприятиме зміцненню" позицій України на світовій арені.

Він також наголосив, що досі не було жодного міжнародного майданчика для визначення шляхів повернення Криму, маючи на увазі створену Україною "Кримську платформу".

"Ми не здамо наших територій. Ця страшна помилка сталася не за нас, але нам її виправляти. Це дуже неправильно, що ніхто не думав про повернення Криму з 2014 року й до мого приходу до влади.

"Кримська платформа" стане майданчиком, який згуртує наших міжнародних партнерів, котрі підтримують територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Це для мене не порожні слова. За ними стоять чіткі дії", - заявив володимир Зеленський.