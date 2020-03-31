Німеччина і Франція виступили зі спільною заявою щодо Донбасу

Німеччина і Франція звинувачують проросійських бойовиків у Донбасі в перешкоджанні роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ під прикриттям боротьби з коронавірусом.

Зі спільною заявою ввечері 30 березня виступили очільники МЗС обох країн Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан, пише Frankfurter Allgemeine Zeitung. Обидва міністри висловили стурбованість обмеженнями, які бойовики наклали на спостерігачів і представників гуманітарних місій 21 березня.

"Спостерігачі повинні мати безпечний, захищений і безперешкодний доступ по всій Україні. Спалах пандемії коронавірусу не повинен бути приводом для перешкоджання свободі пересування СММ і виконання її мандата", - цитує заяву "Європейська правда".

Мандат Моніторингової місії передбачає вільне пересування по всій території України, включно з окупованими Росією Кримом і Донбасом.

Однак на практиці бойовики часто не пускають спостерігачів до низки окупованих населених пунктів. Зазвичай, розташованих поблизу кордону з РФ і використовуваних як перевалочні пункти для поставок російської зброї і техніки.

Крім того, російські окупанти не дозволяють спостерігачам ОБСЄ проводити моніторинг в анексованому Криму.

Нагадаємо, 25 березня Європейський Союз виступив із заявою, в якій засудив рішення бойовиків не пускати на окуповану територію спостерігачів і представників гуманітарних організацій та місій.

"Надзвичайно важливо, щоб Росія та підконтрольні їй збройні формування забезпечили СММ ОБСЄ, місіям ООН, неурядовим організаціям і Міжнародному комітету Червоного Хреста свободу пересування через лінію розмежування", - йдеться в заяві.

Моніторингова місія адаптувала свою роботу таким чином, щоб забезпечити її безпеку в умовах епідемії коронавірусу Covid-19.

За матеріалами Європейська правда