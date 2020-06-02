Німеччина підтримує Україну на шляху до врегулювання ситуації в Донбасі

Німеччина підтримує прагнення України інтенсифікувати Мінський процес для припинення війни в Донбасі та очікує продовження переговорів у нормандському форматі.

На цьому наголосила міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер під час зустрічі з українською делегацією у Берліні, повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Німеччина підтримує ініціативу України щодо інтенсифікації Мінського переговорного процесу та очікує на продовження переговорів у Нормандському форматі", - зазначила вона.

Своєю чергою голова ОП Андрій Єрмак назвав першочерговою умовою на шляху до миру виконання рішень грудневого нормандського саміту в Парижі. "Припинення обстрілів є базовою умовою для подальшого розведення сил і розмінування", - сказав він.

Єрмак також акцентував на проблемі з доступом спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окуповану території Донеччини та Луганщини, яка загострилася останнім часом. Під приводом "боротьби з коронавірусом" проросійські бойовики перестали пускати працівників Місії далі своїх "блокпостів".

Міністерка ж зазначила, що Україна є другом Німеччини, Берлін підтримує Київ на шляху до миру й не визнає окупації українських територій - Донбасу та Криму, як кричуще порушення міжнародного права.

Аннегрет Крамп-Карренбауер наголосила, що нормалізація відносин з Росією можлива лише після відновлення територіальної цілісності України.

Нагадаємо, 2 червня розпочався візит української делегації до Берліну. До складу делегації увійшли: голова ОП Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран та інші посадовці.

У Берліні члени делегації зустрічаються з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером і міністеркою оборони Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

30 квітня міністри закордонних справ України, Німеччини Франції та Росії провели переговори, за підсумками яких домовилися, що Тристороння контактна група в Мінську визначить дату припинення вогню в Донбасі.

Варто відзначити, що під час зустрічі лідерів нормандської четвірки в грудні минулого року, сторони вже домовлялися до кінця 2019 року встановити безстроковий режим припинення вогню в Донбасі. Попри це, обстріли в Донецькій та Луганській областях не лише не припинилися, а й почастішали.

Сторони також обговорили безпековий і гуманітарний доступ на окуповану територію Донецької та Луганської областей, зокрема, відмову проросійських бойовиків пускати спостерігачів ОБСЄ.

Саміт лідерів країн нормандської четвірки в Берліні залишається на порядку денному, але до нього необхідно прийти з конкретними напрацюваннями та з виконаними завданнями паризького саміту, який відбувся наприкінці минулого року, наголосив за підсумками розмови міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Попередня зустріч лідерів в нормандському форматі відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі.