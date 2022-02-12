Німеччина переводить генконсульство з Дніпра до Львова

Німецька сторона продовжує посилювати заходи захисту свого персоналу в Україні на тлі ескалації ситуації, зокрема, оптимізує роботу дипломатичних представництв.

Про це повідомляє МЗС ФРН у своєму Твіттері.

"Ми залишимо наше посольство в Києві відкритим, але скоротимо дипломатичний персонал, який там розміщено. Наше генеральне консульство в Донецьку, яке з 2014 року базується в Дніпрі, буде тимчасово переміщено до Львова", - йдеться у дописі.

У МЗС у суботу пройшло засідання кризового штабу з відповідними відомствами та органами безпеки, за результатами якого міністр Анналена Бербок вирішила посилити заходи захисту.

Як повідомлялось, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен заявила, що не планує залишати Київ, посольство також продовжує працювати.

Раніше Міністерство закордонних справ ФРН оголосило попередження щодо подорожей в Україну, а німців, які там залишаються, закликало розглянути можливість виїзду з країни.