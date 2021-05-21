Німеччина та Франція підтримують Україну у досягненні миру на Донбасі, - Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що розв'язання питання війни та деокупації українських територій залишається для нього пріоритетом.

"Вчора була зустріч - знову у відеоформаті - Тристоронньої контактної групи. Постійно зустрічаються, незважаючи на COVID-19. Вчора зустрічались і нарешті домовилися про відкриття КПВВ. Це дуже важливо", - сказав Президент України під час прес-конференції.

Глава держави зазначив, що питання відкриття КПВВ на лінії розмежування має велике значення з гуманітарної точки зору.

Президент нагадав, що торік також вдалося домовитися про припинення вогню, завдяки чому шість-сім місяців ситуація на Донбасі була стабільною - у десять разів зменшилася кількість обстрілів, поранень та смертей українських захисників.

Володимир Зеленський також зауважив, що через пандемію коронавірусу ускладнилося просування до зустрічі лідерів країн - учасниць Нормандського формату.

Однак, за словами Глави держави, взаємодія у Нормандському форматі триває. Зокрема Володимир Зеленський мав зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном і у форматі відеоконференції - з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

"Відчуваю їхню підтримку, але вважаю, що вони мають підтримувати сильніше. Вони знають мою думку. Вважаю, що вони останнім часом трішки ослаблюють свої позиції щодо РФ", - зазначив Президент України.

Він зауважив, що це пов'язано, зокрема, з економічною ситуацією та тиском всередині їхніх країн, зокрема з боку бізнесу, через запровадження санкцій.

"Але поки що я знаю, що вони підтримують Україну. Зараз є узгоджені кластери щодо припинення війни. Ці кластери узгоджені між Німеччиною та Францією, але немає узгодження з російською стороною", - повідомив Глава держави.

Володимир Зеленський також нагадав, що запропонував Президенту Російської Федерації зустрітися на Донбасі, а у відповідь Володимир Путін запросив у Москву.

"Традиційно в таких ситуаціях зустрічаються чи в одному з місць конфлікту, чи на нейтральній території. Розпочато розмову між Офісом Президента України та РФ", - зауважив Глава держави.

Урядовий Кур'єр

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