Німеччина відмовила Онищенкові в притулку і попросила виїхати

Федеральне відомство міграції та біженців Німеччини відмовило колишньому депутатові Верховної Ради Олександру Онищенку в політичному притулку і закликало його негайно покинути країну.

Про це пише DW з посиланням на пресслужбу Вищого земельного суду Ольденбурга.

27 травня цей суд відмовив Україні у видачі Онищенка, після чого депутата випустили зі слідчого ізолятора, де він провів майже пів року. Зараз Онищенко, обвинувачений у багатомільйонних газових махінаціях, перебуває в своєму маєтку в землі Нижня Саксонія, розповів адвокат українця Домінік Клаук.

Онищенко вже оскаржив у суді міста Оснабрюк відмову в притулку. Він також подав клопотання на дозвіл залишитися в Німеччині на період судового розгляду. "Олександр Онищенко хоче залишитися в Німеччині", - сказав адвокат.

Якщо все ж Німеччина відмовить ексдепутатові Верховної Ради в притулку, у нього залишається можливість поїхати в Росію, громадянином якої він є, підтвердив адвокат.

Нагадаємо, Онищенкові в Україні закидають створення "газової схеми", учасники якої в період з січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд гривень на реалізації природного газу.

В "газовій схемі" замішані кілька десятків людей. Керівниками злочинного угруповання, крім самого депутата, вважаються його матір Інеса Кадирова і бізнесмен Валерій Пісний.

3 грудня 2019 року Онищенка затримали в Німеччині, але наприкінці травня 2020 року німецький суд відхилив прохання України про екстрадицію ексдепутата.