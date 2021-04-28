Німеччина закликала Росію розблокувати Чорне море

Офіційний Берлін підтримує відведення військ РФ від кордонів України та закликає розблокувати акваторію Чорного моря.

Про це на спільній зі словацьким колегою Іваном Корчоком заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, повідомляє DW.

Він назвав добрими новинами заяви Кремля про завершення військових навчань поблизу українських кордонів та повернення армії до місць постійної дислокації.

“За цими словами тепер мають дуже швидко послідувати справи; потрібні також наступні кроки, такі як зняття блокування Чорного моря, а також зупинення порушень режиму припинення вогню на (сході) України”, – додав німецький міністр.

Крім того, Маас зауважив, що готовність прийняти пропозицію президента США Джо Байдена провести зустріч президентів двох країн це гарний сигнал для міжнародної спільноти

Натомість Корчок наголосив, на необхідності знайти політичне вирішення конфлікту на сході України.

“Словаччина підтримує територіальну цілісність і суверенітет України, цьому немає альтернативи”, – підкреслив міністр.

Нагадаємо, Російська Федерація на цьому тижні оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів і державних суден інших країн під приводом військових навчань.

Раніше США заявили, що Росія повинна припинити блокувати рух іноземних військово-морських і державних суден у Чорному морі.

Нагадаємо, попри заяви щодо відведення військ від кордонів України Москва залишила у Чорному морі два великих десантних кораблі Північного флоту “Олександр Отраковський” і “Кондопога”.

Крім того, попри заяви про відведення військ від кордонів України, за даними розвідки окупанти на Донбасі посилюють передові позиції снайперами та артилерією.

Натомість у МЗС України коментуючи заяву щодо відведення військ РФ заявили, що це спиняє ні ескалацію, ні конфлікт в цілому.

Зокрема, російський політик Марк Фейгін в ефірі “Прямого” заявив, що Володимир Путін дійсно готував до війни з Україною. Як пояснив Фейгін, Москва відмовилась від подальшої ескалації конфлікту, бо у Кремлі злякалися військової підтримки міжнародних партнерів України.

Прямий канал

https://prm.ua