Німецький суд відмовив Україні в екстрадиції Онищенка

Вищий земельний суд Ольденбурга відмовив Україні в екстрадиції підозрюваного в корупції колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка.

Рішення було прийнято в середу, 27 травня, пише DW.

Суд не встановив ознак політичних мотивів у кримінальній справі Онищенка, але не дозволив видати його Україні.

На думку суду, "існує значна ймовірність", що в разі екстрадиції Онищенка "не будуть дотримані мінімальні стандарти міжнародного права щодо умов утримання в тюрмах", зокрема і Європейської конвенції з прав людини. Українська сторона лише в загальних рисах запевнила, що міжнародні стандарти будуть дотримані, не зумівши переконати в цьому суддів.

Нагадаємо, Онищенку в Україні закидають створення "газової схеми", учасники якої із січня 2013 року по червень 2016 року незаконно заробили понад 1,6 млрд гривень на реалізації природного газу.

До "газової схеми" причетні кілька десятків людей. Керівниками злочинного угруповання, крім самого депутата, вважають його мати Інесу Кадирову й бізнесмена Валерія Пісного.

3 грудня 2019 року Онищенка затримали в Німеччині.