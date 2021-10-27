Єнін відповів на слова Арахамії про "торгівлю" помилками у санкційному списку РНБО

Національна поліція не має інформації про те, що особи, які фігурують у санкційному списку Ради національної безпеки і оборони України, могли платити правоохоронцям за помилки в їхніх анкетних даних.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив в ефірі hromadske 26 жовтня.

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на день раніше говорив, що правоохоронці, які готували список, за помилки могли одержувати хабарі. "Уже приходять різного роду люди, які кажуть, що їм корумповані співробітники правоохоронних органів пропонували від $100 до $300 тис. за винагороду - припуститися помилки, щоб вони могли спокійно пересуватися за кордон і не мати проблем", - пояснював він наявність неточностей.

"Я думаю, що краще про це спитати безпосередньо Арахамію. Стосовно реакції на зазначені заяви - упевнений, що відповідні органи досудового розслідування повинні їх проаналізувати. НАБУ всі карти в руки", - відреагував Єнін.

Він розповів, що дев'ятьох співробітників МВС, серед яких ексголова департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, звільнили або понизили на посаді через помилки у списку. Поки що перевірка не виявила, що помилки були зроблені навмисне, повідомив заступник міністра.

"Ідеться про виправлення біографічних даних (написання прізвищ, досить складних для українського вуха), виправлення паспортних даних - відомостей про наявність того чи іншого громадянства. Це лише перша стадія цього процесу", - додав Єнін.

За його словами, до санкційого списку також помилково внесли Рустама Джамбулатова з датою народження його брата Руслана (помічник нардепки від групи "За майбутнє" Ганни Скороход, який зустрічався з нардепом Антоном Поляковим незадовго до його смерті). Єнін не сказав, хто з братів залишиться у списку.

"Наскільки вона [помилка щодо Джамбулатова] була вчинена умисне чи ненавмисне - ми обов'язково з'ясуємо", - додав він.

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На засіданні 14 травня РНБО вирішила застосувати персональні санкції проти 557 відомих у світі "злодіїв у законі" та 111 кримінальних авторитетів.

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення РНБО указом від 21 травня.

Згідно з додатками до указу, у двох санкційних списках - 674 фізичні особи та 138 юридичних. Серед них - главарі "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник, "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов, а також Полікарп Джанелідзе, Андрій Недзельський, Сергій Лисенко, Георгій Хмелідзе, Асоян Нодарі, Сергій Олійник та інші особи, яких ЗМІ називали "злодіями в законі".

4 червня секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що в Україні не залишилося "злодіїв у законі", а з 111 кримінальних авторитетів, які потрапили під санкції РНБО, залишалося лише 42.

18 червня РНБО ввела санкції ще проти 12 осіб, які перебувають у статусі кримінальних авторитетів та лідерів злочинних угруповань.

15 жовтня Данілов повідомив, що в санкційному списку "злодіїв у законі" щодо 108 осіб було допущено помилки. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив 16 жовтня, що порушення допустили співробітники Міністерства внутрішніх справ, коли його очолював Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, який працював заступником директора департаменту комунікації МВС при Авакові, заявив, що правки у списку були "косметичними", а відомство нікого не "зараховувало" до криміналітету помилково.