На 80-м году жизни скончался депутат "Народного фронта" П.Ванат

Умер народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook, передает УНН.

"С глубокой скорбью узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната - светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая потеря для всех нас", - написал А.Яценюк.

Справка: Петр Ванат родился 28 января 1938 года. На момент избрания проживал в Запорожье, 27 ноября 2014 года получил депутатские полномочия. В ВР прошел по общегосударственному многомандатному округу от политической партии "Народный фронт", занимая 45 место в списке. П.Ванат член фракции "Народного фронта".