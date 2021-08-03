На Банковій пояснили ідею саміту перших леді та джентльменів

Ініціатива дружини Президента Олени Зеленської з проведення у Києві Саміту перших леді та джентельменів позитивно впливає на імідж України.

Про це заступник керівника Офісу Президента України Андрій Сибіга сказав під час форуму «Україна 30. Імідж України», передає кореспондент Укрінформу.

Він зауважив що ініціатива проведення Саміту перших леді та джентельменів вже зараз позитивно працює на імідж України в світі.

"Наші партнери зазначають, що це саміт, а також інші проєкти першої леді є значущими для суспільства та можуть слугувати як приклад для наслідування", - сказав Сибіга.

Заступник керівника ОП додав, що Україна відносно нещодавно у своїй зовнішній політиці розпочала дієво застосовувати інструмент публічної дипломатії.

"Локомотивом цієї роботи виступило зовнішньополітичне відомство. Наразі маємо перші, але вагомі результати. Створюють необхідні механізми... вибудовується відповідна комунікація, активно використовується національний бренд", - сказав Сибіга.

Він зауважив, що для України у публічній дипломатії ключовими є теми протидії російській агресії, гібридній інформаційній війні та ворожій пропаганді у різних регіонах світу, подолання негативних стереотипів, формування у свідомості світової спільноти позитивного іміджу держави.

Сибіга також додав, що Україна має розвивати свою ефективну національну школу публічної дипломатії.

Президент Володимир Зеленський 20 травня анонсував проведення у Києві напередодні Дня незалежності саміту перших леді і джентльменів, де будуть "підійматися людські питання, які зазвичай лідери не підіймають".напередодні Дня Незалежності, 23 серпня у Києві відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів. Захід організований з ініціативи першої леді України Олени Зеленської.

Перші леді та джентльмени разом із міжнародними та українськими експертами обговорять нинішні виклики і рішення у сферах освіти, здоров’я, безбар’єрного доступу та рівних прав чоловіків і жінок.