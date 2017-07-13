На Банковой объяснили, почему на саммите Украина-ЕС не приняли итоговую декларацию

По итогам 19-го саммита Украина-ЕС не приняли итоговую декларацию из-за отсутствия консенсуса, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

"В данном случае проект этого политического документа, к сожалению, не нашел дальше тех амбиций, которые заложены в тексте нашего Соглашения об ассоциации [Укаина-ЕС]", - сказал он в эфире 5 канала.

При этом представитель АПУ назвал такую практику "нормальной ситуацией". Он добавил, что стороны "решили сконцентрироваться на более конкретных результатах, тех конкретных шагах, которые позволят украинским гражданам получить все выгоды от европейской интеграции".

Напомним, что Украина настаивала, чтобы в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС была ссылка на фразу из преамбулы Соглашения об ассоциации: "Европейский союз признает европейские стремления Украины и приветствует ее европейский выбор, в том числе ее обязательства развивать развитую и устойчивую демократию и рыночную экономику".

Однако европейская сторона оказалась категорически против. В итоге совместный документ не был принят.