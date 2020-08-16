На будівлі КМДА у Києві підняли біло-червоно-білий прапор Білорусі.

На знак солідарності з боротьбою білоруського народу за вільну країну на будівлі Київської міської державної адміністрації ввечері , 16 серпня підняли національний прапор Білорусі

Про це повідомляє журналіст Еспресо.TV.

Нагадаємо, біло-червоно-білий прапор у Білорусі втратив статус державного в 1995 році, після приходу до влади Олександра Лукашенка. Тоді ж було повернуто прапор БССР - червоно-зелений з орнаментом у лівій частині

У неділю, 16 серпня 2020 року, на Михайлівській площі у Києві відбувся мітинг підтримки демократичної революції у Білорусі.



