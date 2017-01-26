На должность главы Нацполиции отобрали 10 кандидатов: список

Десять кандидатов успешно прошли тестирование в конкурсе на должность руководителя Национальной полиции Украины
Десять кандидатов из 43 успешно прошли тестирование в конкурсе на должность руководителя Национальной полиции. Об этом сообщил секретарь конкурсной комиссии Евгений Захаров, передает пресс-служба НПУ.
Тестирование успешно прошли следующие кандидаты:
Вячеслав Аброськин;
Леонид Антоненко;
Александр Берладин;
Константин Бушуев;
Андрей Вишневский;
Вадим Гиренко;
Дмитрий Головин;
Сергей Князев;
Станислав Людкевич;
Алексей Шевчук.
С кандидатами, прошедшими тестирование, проведут собеседование.
Комиссия утвердила график проведения интервью с претендентами. Согласно этому графику, интервью проходить ежедневно - по два кандидата в день. Продолжительность интервью - до трех часов с каждым претендентом. Поэтому примерно 6 февраля члены комиссии уже планируют представить на рассмотрение министра внутренних дел кандидатуры трех участников конкурса.
Один из них будет внесен министром внутренних дел для назначения в Кабмин.
Ранее и.о. главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что не будет продолжать участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции.
Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко тоже отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции.Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.
16 ноября глава МВД Арсен Аваков назначил временным руководителем Нацполиции Вадима Трояна.
15 декабря был объявлен конкурс на должность главы Нацполиции.