На должность главы Нацполиции отобрали 10 кандидатов: список

Десять кандидатов успешно прошли тестирование в конкурсе на должность руководителя Национальной полиции Украины

Десять кандидатов из 43 успешно прошли тестирование в конкурсе на должность руководителя Национальной полиции. Об этом сообщил секретарь конкурсной комиссии Евгений Захаров, передает пресс-служба НПУ.

Тестирование успешно прошли следующие кандидаты:

Вячеслав Аброськин;

Леонид Антоненко;

Александр Берладин;

Константин Бушуев;

Андрей Вишневский;

Вадим Гиренко;

Дмитрий Головин;

Сергей Князев;

Станислав Людкевич;

Алексей Шевчук.

С кандидатами, прошедшими тестирование, проведут собеседование.

Комиссия утвердила график проведения интервью с претендентами. Согласно этому графику, интервью проходить ежедневно - по два кандидата в день. Продолжительность интервью - до трех часов с каждым претендентом. Поэтому примерно 6 февраля члены комиссии уже планируют представить на рассмотрение министра внутренних дел кандидатуры трех участников конкурса.

Один из них будет внесен министром внутренних дел для назначения в Кабмин.

Ранее и.о. главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что не будет продолжать участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко тоже отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции.Предыдущая глава Нацполиции Хатия Деканоидзе подала в отставку 14 ноября 2016 года. Она заявила, что политикам необходимо отказаться от вмешательства в работу ведомства.

16 ноября глава МВД Арсен Аваков назначил временным руководителем Нацполиции Вадима Трояна.

15 декабря был объявлен конкурс на должность главы Нацполиции.