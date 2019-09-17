На должность главы ЦИК рассматривают три кандидатуры

На должность главы Центральной избирательной комиссии рассматривают три кандидатуры - Алину Загоруйко, Вадима Галайчук и Сергея Кальченко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на источники.

Как отмечается, это действующие депутаты от "Слуги народа", которых фракция может предложить на должности в Центризбирком. При этом, по информации РБК- Украина, Кальченко имеет высокие высокие шансы возглавить ЦИК.

"Я спрашивал и у Алины Загоруйко, и у Вадима Галайчука, видят ли они себя в Центральной избирательной комиссии. Они мне не дали конкретного ответа по этому поводу. Когда партия будет определяться с кандидатами, я, например, буду рекомендовать Сергея Кальченко, хорошего эксперта по конституционному праву, эксперта Венецианской комиссии", - сообщил заместитель комитета по вопросам организации государственной власти, член фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский может предложить Верховной раде кандидатуры в новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой пленарной неделе.

РБК-Украина писало, что 13 сентября Верховная Рада постановила распустить Центральную избирательную комиссию, за это решение проголосовал 341 депутат при 300 минимально необходимых.